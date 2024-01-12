Бывший генеральный директор «Спартака» Первак попал в больницу с пневмонией

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак попал в больницу с двусторонней пневмонией, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что 72-летний спортивный функционер был доставлен в московскую больницу 9 января. Помимо пневмонии у Первака было обнаружено большое количество сопутствующих болезней.

Первак занимал пост генерального директора «Спартака» в 2004-2005 годах.