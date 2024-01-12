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Сегодня, 15:01

Круговой: «После зимы «Зенит» всегда прибавляет. Очень хочется продолжить эту традицию»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал «СЭ» о предстоящих сборах и мартовском матче со «Спартаком».

— На следующей неделе начинаются сборы. Готовы приступить к работе или еще отдохнули бы?

— Считаю, что достаточно отдохнули, почти месяц прошел! Хочется как можно быстрее вернуться в игровой тонус, потому что два дня без футбола — тяжело, а тут почти целый месяц. Старался выезжать играть в футбол индивидуально. Поэтому хочу как можно быстрее приступить к тренировкам, и будем готовиться к оставшейся части сезона.

— После сборов стартуете сразу с важного матча со «Спартаком». Будете как-то по-особенному готовиться к принципиальному сопернику?

— Будем тренироваться как обычно. Думаю, что Сергей Богданович [Семак] подготовит команду должным образом. Матч со «Спартаком» будет важным, мы потеряли в первой части сезона много очков, поэтому обязательно нужно выигрывать и возвращаться как можно скорее на первое место. После зимы «Зенит» всегда прибавляет. Очень хочется продолжить эту традицию.

С 11 по 13 января футболисты «Зенита» проходят медицинский осмотр в клинике «ММЦ».

В понедельник петербуржцы отправятся на первые тренировочные сборы в Абу-Даби. В ОАЭ команда Сергея Семака будет готовиться к продолжению сезона до 29 января и проведет серию товарищеских игр.

После завершения зимней паузы «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 3 марта.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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