Круговой: «После зимы «Зенит» всегда прибавляет. Очень хочется продолжить эту традицию»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал «СЭ» о предстоящих сборах и мартовском матче со «Спартаком».

— На следующей неделе начинаются сборы. Готовы приступить к работе или еще отдохнули бы?

— Считаю, что достаточно отдохнули, почти месяц прошел! Хочется как можно быстрее вернуться в игровой тонус, потому что два дня без футбола — тяжело, а тут почти целый месяц. Старался выезжать играть в футбол индивидуально. Поэтому хочу как можно быстрее приступить к тренировкам, и будем готовиться к оставшейся части сезона.

— После сборов стартуете сразу с важного матча со «Спартаком». Будете как-то по-особенному готовиться к принципиальному сопернику?

— Будем тренироваться как обычно. Думаю, что Сергей Богданович [Семак] подготовит команду должным образом. Матч со «Спартаком» будет важным, мы потеряли в первой части сезона много очков, поэтому обязательно нужно выигрывать и возвращаться как можно скорее на первое место. После зимы «Зенит» всегда прибавляет. Очень хочется продолжить эту традицию.

С 11 по 13 января футболисты «Зенита» проходят медицинский осмотр в клинике «ММЦ».

В понедельник петербуржцы отправятся на первые тренировочные сборы в Абу-Даби. В ОАЭ команда Сергея Семака будет готовиться к продолжению сезона до 29 января и проведет серию товарищеских игр.

После завершения зимней паузы «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 3 марта.