Франки Массимо: «Не уверен, что Сперцян может заиграть в Италии»
Итальянский журналист Франки Массимо поделился мнением об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.
«В Италии мнение о Сперцяне сдержанное: он из клуба и лиги, которые не очень конкурентоспособны. Очень часто, когда сайты публикуют трансферное новости, они не находят практического подтверждения. Я не уверен, что игроки, которые переходят в Италию из лиг более низкого уровня, смогут хорошо выступать в серии А. В том числе, я не уверен, что Сперцян может заиграть в Италии», — цитирует Массимо Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к 23-летнему хавбеку проявляют интерес «Фиорентина», «Интер» и «Сассуоло». Однако позже сообщалось, что единственным клубом из серии А, который интересуется футболистом, является «Милан».
В минувшем сезоне Сперцян сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -