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Агент Бикела — о переходе футболиста в «Химки»: «Он счастлив продолжить карьеру именно в России»

Алина Савинова
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Бруно Мейреллес, представляющий интересы полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Жаниу Бикела, прокомментировал переход футболиста в «Химки».

«Жаниу перешел в «Химки», потому что это отличный клуб, который сделал достойное предложение. Контракт рассчитан на 1,5 года. Он счастлив продолжить карьеру именно в России. Никаких страхов и опасений нет», — приводит Sport24 слова агента.

27-летний полузащитник перешел в «Химки» на правах свободного агента. Ранее футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-agent-bikela-khimki-otlichnyy-klub-zhaniu-schastliv-prodolzhit-karyeru-imenno-v-rossii
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ФК Химки
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Ростов – Локомотив
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