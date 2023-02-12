Агент Бикела — о переходе футболиста в «Химки»: «Он счастлив продолжить карьеру именно в России»

Бруно Мейреллес, представляющий интересы полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Жаниу Бикела, прокомментировал переход футболиста в «Химки».

«Жаниу перешел в «Химки», потому что это отличный клуб, который сделал достойное предложение. Контракт рассчитан на 1,5 года. Он счастлив продолжить карьеру именно в России. Никаких страхов и опасений нет», — приводит Sport24 слова агента.

27-летний полузащитник перешел в «Химки» на правах свободного агента. Ранее футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу».