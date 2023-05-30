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Сегодня, 18:52

Агент Чистякова опроверг новость об интересе московского клуба к защитнику

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе одного из московских клубов к игроку.

«Серьезный интерес московского клуба к Чистякову? Понятия не имею, первый раз слышу о том, что Дмитрием кто-то интересуется и «Зенит» не хочет отпускать. Чистяков сейчас готовится к игре с «Факелом», — сказал Талаев «СЭ».

Ранее об интересе московского клуба сообщил «РБ Спорт». Отмечается, что «Зенит» не готов отпускать своего игрока.

В этом сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 22 матча. Его контракт с питерским клубом действует до лета 2025 года.

Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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Краснодар

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