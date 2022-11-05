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Сегодня, 19:03

Агент Синьков: «Сегодня вся страна увидела, кто такой Миладинович»

Мария Гусева
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Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича высоко оценил игру футболиста в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Сегодня Иван противостоял самой сильной атаке в России на данный момент даже с учетом «Зенита». Мне кажется, к нему нет претензий. Объективно лучший игрок матча против «Спартака». Что будет зимой, зависит от руководства клуба, им решать. Для меня самое важное, что в двух последних играх парень показал себя, у клуба появились положительные результаты. У меня сейчас чрезмерная гордость за человека — Иван добился того, чего хотел. Он очень сильно переживал, но сегодня вся страна увидела, кто такой Миладинович.

— Сам он хочет остаться в «Сочи»?

— Не знаю. По последним двум матчам, думаю, клуб должен быть заинтересован в том, чтобы он остался, — цитирует «РБ Спорт» агента.

Действующий контракт Миладиновича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего серба в 800 тысяч евро. В текущем сезоне Миладинович провел за сочинский клуб 6 матчей.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-segodnya-vsya-strana-uvidela-kto-takoj-miladinovich-gorzhus-im/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2.30
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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

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20%

1.83
Иван Миладинович
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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
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5.11 14:00
Сочи – Спартак
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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 - : -
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