Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Россию после операции на ахилле
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию, сообщает пресс-служба красно-белых.
31-летний нигериец продолжит восстановление от травмы ахилла в Москве.
Мозес получил травму 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от повреждения должен составить около полугода.
В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».
Источник: https://t.me/fcsmtg/4137
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