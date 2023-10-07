Агент защитника «Крыльев» Барача заявил, что игрок не уйдет из клуба до конца сезона

Агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача Стипе Лапич заявил, что игрок не уйдет из клуба до конца сезона.

При этом Лапич добавил, что пока не обсуждал продление контракта игрока с самарцами.

«Пока нет. Пока никто ничего не говорил. Мы будем ждать, Матео будет полностью отдаваться на поле. Если «Крылья» все устроит, поговорим о контракте. Если нет, найдем другую команду», — цитирует агента «РБ Спорт».

29-летний хорват перешел в самарский клуб летом прошлого года. Он провел за «Крылья» 20 матчей, отметившись одним голом. Ранее Барач играл за «Сочи».