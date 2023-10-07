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Сегодня, 10:00

Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Сейчас нет предпосылок для слухов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.
После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ: «Сочи» примет «Зенит», «Краснодар» — «Ростов», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура

Агент защитника «Крыльев» Барача заявил, что игрок не уйдет из клуба до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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