Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Сейчас нет предпосылок для слухов»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — сказал Черчесов «СЭ».

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.