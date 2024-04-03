Агент Хеновес: «Кайо готов играть. Он в хорошей форме»
Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о форме своего клиента.
«Кайо сейчас в хорошей форме, он готов играть. Он будет выкладываться на все сто процентов, чтобы помочь команде в достижении целей в этом сезоне», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».
В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|7
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|31-18
|40
|
3
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|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
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|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
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|21
|8
|9
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|
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|
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|
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|
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|4
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|
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|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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