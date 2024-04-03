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Агент Хеновес: «Кайо готов играть. Он в хорошей форме»

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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о форме своего клиента.

«Кайо сейчас в хорошей форме, он готов играть. Он будет выкладываться на все сто процентов, чтобы помочь команде в достижении целей в этом сезоне», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
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 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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