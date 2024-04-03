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Агент полузащитника «Краснодара» Боржеса: «У Кади нет обид на Ивича»

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Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что у его клиента нет обид на бывшего главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«У Кади нет никаких обид на Ивича. Да, он мало играл, но он всегда выходил на поле с огромным желанием. Все хотят, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Кади готов», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

Ивич покинул «Краснодар» 13 марта.

В текущем сезоне 27-летний Боржес сыграл 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Контракт бразильца с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Кади Боржес
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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