В «Спартаке» отреагировали на возможный переход Николсона в «Галатасарай»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона в «Галатарасарай».

«Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договоренностях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара», — цитирует Мележикова Metaratings.ru.

Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что Николсон недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

Приэтом сам футболист заявил, что останется в московской команде.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.