Агент защитника Гоцука рассказал о продлении контракта игрока с «Нижним Новгородом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука, рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«У Кирилла Гоцука контракт с «Нижний Новгородом» до 2024 года. Он продлил контракт с клубом недавно. Поэтому Кирилл остается в клубе в следующем сезоне», — сказал Талаев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Пари НН» 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.