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Агент Языджи рассказал о будущем турецкого футболиста в ЦСКА

Агент Языджи заявил, что футболист любит ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал корреспонденту «СЭ» о желании игрока остаться в клубе.

«Юсуф любит это место и делает все, чтобы остаться», — сказал Чебеджи «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

В текущем сезоне 25-летний Языджи провел за ЦСКА семь матчей в РПЛ и забил восемь голов. Турецкий хавбек играет за армейцев на правах аренды, он принадлежит «Лиллю».

20 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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