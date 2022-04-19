Агент Языджи рассказал о будущем турецкого футболиста в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал корреспонденту «СЭ» о желании игрока остаться в клубе.

«Юсуф любит это место и делает все, чтобы остаться», — сказал Чебеджи «СЭ».

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

В текущем сезоне 25-летний Языджи провел за ЦСКА семь матчей в РПЛ и забил восемь голов. Турецкий хавбек играет за армейцев на правах аренды, он принадлежит «Лиллю».

20 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.