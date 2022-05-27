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Агент Маурисио заявил, что игрок готов вернуться в Россию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пьер Фернандес, агент полузащитника Жозе Маурисио, заявил, что его подопечный мог бы вернуться в Россию.

«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился, в данный момент он свободный агент. Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в премьер-лиге», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В России Маурисио выступал за «Терек» («Ахмат») и «Зенит». В общей сложности он провел в России семь лет.

В сезоне-2021/22 он выступал за греческий «Панатинаикос».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-maurisio-gotov-vernut-sya-v-rossiyu/
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