Агент Маурисио заявил, что игрок готов вернуться в Россию

Пьер Фернандес, агент полузащитника Жозе Маурисио, заявил, что его подопечный мог бы вернуться в Россию.

«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился, в данный момент он свободный агент. Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в премьер-лиге», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В России Маурисио выступал за «Терек» («Ахмат») и «Зенит». В общей сложности он провел в России семь лет.

В сезоне-2021/22 он выступал за греческий «Панатинаикос».