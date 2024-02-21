Умар Сако: «Карпин смог бы работать в «Барселоне» — почему нет?»

Новичок «Ростова» Умар Сако оценил потенциал главного тренера команды Валерия Карпина.

«Хороший профессионал, требовательный. Смог бы он работать, например, в Испании? Да, он смог бы работать в Испании. У него есть потенциал. В каких клубах? В «Атлетико» Мадрид, «Атлетике» Бильбао или, например, в «Барселоне» — почему нет? В футболе все возможно», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

«Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.