Агент Влашича: «Никола может заинтересовать ведущие клубы»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что к его клиенту могут проявлять интерес ведущие клубы из сильнейших европейских чемпионатов.

— Его фамилия на слуху, потому что у него все хорошо, — цитирует агента TMV. — За последние три года он добился большого прогресса на личном уровне.

Никола перешел в ЦСКа из «Эвертона», потом стал лучшим полузащитником чемпионата России. Он является основным игроком сборной Хорватии, играет в центре поля вместе с Брозовичем и Модричем. Он может заинтересовать ведущие клубы, но сейчас ему просто нужно работать, а не разговаривать.

В нынешнем сезоне Влашич провел 21 матч, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт 22-летнего хавбека с армейцами рассчитан до лета 2024 года.