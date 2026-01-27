Агент Сауся — о переговорах по трансферу в «Спартак»: «Карседо стал в них катализатором»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» рассказал о деталях перехода игрока из «Балтики» в «Спартак».

«Нам было важно, чтобы тренер одобрил кандидатуру, чтобы он сказал, в какой роли видит Влада. Стал ли Карседо катализатором в переговорах? Да. После разговора с ним Влад принял окончательное решение. Все сомнения отпали после этого диалога», — сказал Талаев «СЭ».

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.