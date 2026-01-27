«Балтика» отдала Эльдарушева в аренду в «Ротор»

«Балтика» объявила о договоренности с «Ротором» по аренде нападающего Абу-Саида Эльдарушева. Он будет играть за волгоградцев до конца сезона-2025/26.

24-летний форвард выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Сезон-2025/26 он начинал в аренде в «МЛ Витебск», где в 16 матчах забил шесть голов. Вместе с этой командой он выиграл чемпионат Белоруссии.

В составе «Балтики» нападающий в общей сложности забил три гола и сделал четыре передачи в 26 играх. Его контракт с калининградцами действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.