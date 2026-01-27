«Балтика» отдала Эльдарушева в аренду в «Ротор»
«Балтика» объявила о договоренности с «Ротором» по аренде нападающего Абу-Саида Эльдарушева. Он будет играть за волгоградцев до конца сезона-2025/26.
24-летний форвард выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Сезон-2025/26 он начинал в аренде в «МЛ Витебск», где в 16 матчах забил шесть голов. Вместе с этой командой он выиграл чемпионат Белоруссии.
В составе «Балтики» нападающий в общей сложности забил три гола и сделал четыре передачи в 26 играх. Его контракт с калининградцами действует до 30 июня 2027 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Источник: ФК «Балтика»
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|0
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|0
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5
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|0
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|
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|
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|
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|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
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|Динамо
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|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
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|1
|
15
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|0
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|0
|
16
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
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|10.08
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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|0
|0
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