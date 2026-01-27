Саусь присоединился к «Спартаку» на сборах

Новичок «Спартака» Владислав Саусь присоединился к остальным игрокам команды на тренировочном сборе, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Спартак». Как можно быстрее хочется найти общий язык с новыми партнерами по команде как на поле, так и за его пределами», — сказал Саусь в обращении к команде.

О трансфере 22-летнего Сауся из «Балтики» было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В этом сезоне Саусь провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.