Агент Вендела назвал ложью информацию об опозданиях бразильца на тренировки «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро в разговоре с «СЭ» опроверг новость об опозданиях бразильца на тренировки клуба.

«Все, что написали про Вендела, — большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что Вендел регулярно опаздывает на тренировки «Зенита».