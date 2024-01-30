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Сегодня, 11:27

В «Крыльях» сообщили, что получивший сотрясение мозга Ушаков начнет второй сбор в общей группе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о ходе восстановления полузащитника Егора Ушакова, ранее пропускавшего последние матчи клуба из-за сотрясения мозга.

— Какое состояние здоровья у Егора Ушакова?

— Он получал сотрясение мозга, но пропускал матчи не из-за этого. Во время того падения он потерял координацию и неудачно наступил на ранее поврежденный голеностоп. Всю осень он восстанавливался от повреждения голеностопного сустава. Сейчас после паузы вроде бы все наладилось, но тоже будет видно на сборе. Может быть, для начала будут какие-то ограничения, планируем, что он будет в общей группе.

Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» в сентябре.

ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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