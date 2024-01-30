В «Крыльях» сообщили, что получивший сотрясение мозга Ушаков начнет второй сбор в общей группе

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о ходе восстановления полузащитника Егора Ушакова, ранее пропускавшего последние матчи клуба из-за сотрясения мозга.

— Какое состояние здоровья у Егора Ушакова?

— Он получал сотрясение мозга, но пропускал матчи не из-за этого. Во время того падения он потерял координацию и неудачно наступил на ранее поврежденный голеностоп. Всю осень он восстанавливался от повреждения голеностопного сустава. Сейчас после паузы вроде бы все наладилось, но тоже будет видно на сборе. Может быть, для начала будут какие-то ограничения, планируем, что он будет в общей группе.

Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» в сентябре.