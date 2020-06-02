Известный агент Шандор Варга считает, что тренер «Зенита»? Сергей Семак находится на своем месте. Клуб подписал со специалистом соглашение на два года с возможностью продления еще на один.

— Сергей Семак находится на своем месте, — приводят «Известия» слова Варги. — Еще до назначения Манчини на пост главного тренера «Зенита» я рекомендовал поставить туда Семака. В итоге при Роберто было потрачено € 100 млн с лишним на трансферы, и команда заняла пятое место в РПЛ. А с Семаком «Зенит» был первым в прошлом сезоне и сохранит чемпионство в этом.

По Сергею еще в игровые годы было видно, что он думающий человек и сможет добиться успехов как тренер. Плюс важны его человеческие качества. Рад за Семака, удачи ему.