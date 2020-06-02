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Агент Варга — о продлении контракта с Семаком: «Сергей находится на своем месте»

09:05
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Известный агент Шандор Варга считает, что тренер «Зенита»? Сергей Семак находится на своем месте. Клуб подписал со специалистом соглашение на два года с возможностью продления еще на один.

— Сергей Семак находится на своем месте, — приводят «Известия» слова Варги. — Еще до назначения Манчини на пост главного тренера «Зенита» я рекомендовал поставить туда Семака. В итоге при Роберто было потрачено € 100 млн с лишним на трансферы, и команда заняла пятое место в РПЛ. А с Семаком «Зенит» был первым в прошлом сезоне и сохранит чемпионство в этом.

По Сергею еще в игровые годы было видно, что он думающий человек и сможет добиться успехов как тренер. Плюс важны его человеческие качества. Рад за Семака, удачи ему.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018276/sevastian-terletckii/programma-semak-pochemu-zenit-prodlil-kontrakt-s-trenerom

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