Агент Вальехо заявил, что не знает об интересе «Крыльев» к игроку

Агент Николас Пуппо, представляющий интересы полузащитника «Тальереса» Николаса Вальехо, отреагировал на информацию о возможном переходе его клиента в «Крылья Советов».

«Мне ничего не известно насчет интереса со стороны «Крыльев Советов». Многие клубы из РПЛ связываются со мной, но мы пока не получали официальных предложений ни от одного из них», — цитирует агента Sport24.

20-летний Вальехо на правах аренды выступает за «Тальерес» с лета прошлого года. Соглашение рассчитано до конца 2024 года. Вингер провел за команду 10 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 миллиона евро.