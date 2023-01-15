Агент Шпинев: «Хочется верить, что в «Локомотиве» что-то будет налаживаться»

Агент Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в чемпионате России после завершения паузы.

«Хочется верить, что что-то будет налаживаться. Есть тренерский штаб, есть главный тренер. Мы понимаем, что работа в сборной и «Нижнем Новгороде» — это немного другое. Но главный тренер показал, что он имеет представление из расчета подбора игроков. Он выстраивает картину, структуру игру. У него есть требования. Если он доносит их до игроков, если есть взаимность — приходит результат. В клубе остался Владимир Валерьевич (Леонченко), появился спортивный директор со своим блоком», — сказал Шпинев «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.