Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о новом игроке команды хавбеке Ду Кейросе, который перешел из «Коринтианса».

— Еще один будущий новичок сине-бело-голубых — Ду Кейрос, который присоединится летом. Что о нем можете сказать?

— Это игрок центра поля, который может выполнять достаточно большой объем работы. Игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны. Может закрыть несколько позиций. Не знаем, как будет дальше складываться ситуация, будут ли предложения по нашим игрокам. Они периодически возникают. Есть игроки, которые под особым вниманием многих клубов. Мы должны понимать и предусмотреть все возможные развития событий.

Портал Transfermakt оценивает стоимость Кейроса в 5 миллионов евро.