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Семак рассказал об ожиданиях от игры Ренана в «Зените»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о скором приезде новичка Роберта Ренана в петербургский клуб.

— Когда Ренан присоединится к команде? Чего от него ждете?

— Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодежный чемпионат Южной Америки. Будем следить за ним. Он является капитаном своей команды, насколько я понимаю. Первый матч уже совсем скоро. После того, как закончится турнир, он присоединится к нам. Посмотрим, насколько будет готов, чтобы сразу понять игру нашей команды, влиться в коллектив. Игрок, безусловно, очень талантливый, но при этом молодой. Сказать, насколько быстро он вольется и сколько времени уйдет на адаптацию, пока достаточно сложно. Когда присоединится к нам и начнет работать, тогда поймем это.

6 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что 19-летний защитник подписал контракт с «Зенитом».

В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1753052_Renan_prijedet_posle_15_fevrala_Posmotrim_kak_bystro_on_smozhet_pomoch_Zenitu__Semak

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Манчестер Сити 1
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П2

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Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
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ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
0
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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