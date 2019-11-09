Агент Вадим Шаблий, который поддерживает близкие отношения с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым, рассказал о времени работы специалиста в московском клубе.

— К Кононову пытались придраться, наверное, за счет меня, — сказал Шаблий в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». — Я принципиально не предлагал игроков в «Спартак». Не было ни одной сделки. Зачем? Не стоит цели заработать деньги любым путем. Клубов много.

Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в «Спартаке». Возможно, не хватило времени. Возможно, повлияла смена футболистов — многие пришли, многие ушли.

С первого дня на него было огромное давление. Наверное, ему все равно стоило согласиться. Это топ-клуб, где все мечтают работать.

На данный момент обсуждаются некоторые варианты, но конкретики нет. Я — не агент его. Мы просто хорошо дружим.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр