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Сегодня, 18:28

Агент Тюкавина: «Для Кости были важно остаться в «Динамо». Он с пяти лет в этом клубе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» продление контракта с нападающим до 2028 года.

«Для Кости изначально было очень важно остаться в «Динамо». Он с пяти лет в этом клубе. Приоритетом был именно этот вариант. В начале переговоров были небольшие разногласия, но такое бывает всегда. И «Динамо», и мы нашли взаимовыгодные моменты. Думаю, что обе стороны довольны таким решением», — сказал Сафонов «СЭ».

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
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Динамо – Рубин
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