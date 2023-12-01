Агент Тюкавина: «Для Кости были важно остаться в «Динамо». Он с пяти лет в этом клубе»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» продление контракта с нападающим до 2028 года.

«Для Кости изначально было очень важно остаться в «Динамо». Он с пяти лет в этом клубе. Приоритетом был именно этот вариант. В начале переговоров были небольшие разногласия, но такое бывает всегда. И «Динамо», и мы нашли взаимовыгодные моменты. Думаю, что обе стороны довольны таким решением», — сказал Сафонов «СЭ».

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.