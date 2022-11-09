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Сегодня, 12:34

Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Разговоров о зимнем переходе нет»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем нападающего «Динамо».

«У него действующий контракт с «Динамо». Пока что разговоров о зимнем переходе нет. У него действующий контракт, и он его отрабатывает, выходит и забивает. Константин не является игроком основного состава? Да, я говорил об этом полгода назад. Если «Динамо» захочет продать Тюкавина или отдать в аренду, тогда мы будем работать», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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