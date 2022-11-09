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Юсупов: «Если Кокорин вернется в «Сочи», то он будет вишенкой на торте. Дзюба — тоже»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов оценил вероятность перехода нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина в его команду.

«Учитывая, что у нас ушли все лидеры, травма на травме, дисквалификации, реальные проблемы с составом, нам нужен любой, даже просто человек. Мы все играем на разных позициях, за это можно отдать должное нашей команде, потому что никто не ноет, мы выкручиваемся, как можем. Кокорин? Он будет вишенкой на торте. Дзюба? То же самое. Нам любой вариант нужен, а сильные игроки — тем более», — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи за команду из Лимасола.

Артем Дзюба является свободным агентом — 7 ноября стало известно, что он расторг контракт с «Аданой Демирспор». Форвард выступал за турецкую команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-yusupov-esli-kokorin-vernetsya-v-sochi-on-budet-vishenkoj-na-torte-dzyuba-tozhe/
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Артур Юсупов
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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
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 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
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Филипе Силва Малком

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