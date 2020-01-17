Агент Трпишовски: «Локомотив» на нас не выходил»

Как стало известно «СЭ», железнодорожники не контактировали со «Славией» по поводу возможного приглашения главного тренера пражан Йиндржиха Трпишовски на аналогичную должность в московском клубе.

Ранее чешский портал iDNES.cz. сообщил, что представители «Локо» обращались к 43-летнему специалисту.

— Правда ли, что на вас выходил «Локомотив»? — вопрос Иржи Милнеру, агенту Трпишовского.

— Нет, никаких контактов с москвичами не было. У Йиндржиха сейчас много предложений из Европы. В частности, к нему проявляет интерес «Олимпиакос» из Пирея, а также клубы из Англии и Германии, но не могу конкретизировать названия. Но «Локомотив» не обращался.

— Значит, это только слухи?

— Именно так. Знаю, что их сейчас много и в Чехии, и в России, но за этим ничего не стоит. (Вячеслав Короткин)

Трпишовский возглавляет «Славию» с 2017 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Чехии-2018/19, дважды брали Кубок страны (2017/18 и 2018/19) и дошли до четвертьфинала Лиги Европы-2018/19.