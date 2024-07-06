Агент Тапии: «Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало»
Фернандо Фелисевич, агент нападающего «Универсидад Католика» и молодежной сборной Чили Гонсало Тапии, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к футболисту.
«К Тапии есть интерес из России? Информация не соответствует действительности. Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало», — цитирует агента Metaratings.ru.
Тапия является воспитанником клуба «Универсидад Католика». За основную команду он провел 103 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и 9 результативными передачами.
В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.
Источник: Metaratings.ru.
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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|21.07
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