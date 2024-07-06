Агент Тапии: «Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало»

Фернандо Фелисевич, агент нападающего «Универсидад Католика» и молодежной сборной Чили Гонсало Тапии, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к футболисту.

«К Тапии есть интерес из России? Информация не соответствует действительности. Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Гонсало», — цитирует агента Metaratings.ru.

Тапия является воспитанником клуба «Универсидад Католика». За основную команду он провел 103 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и 9 результативными передачами.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.