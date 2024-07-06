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Сегодня, 11:24

«Краснодар» и Кайо обсуждают новый контракт

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Кайо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» и бразильский защитник Кайо обсуждают условия нового контракта. Прошлое соглашение футболиста с «быками» истекло 30 июня этого года.

В российском клубе 28-летний защитник играет с 2019 года. В сезоне-2023/24 Кайо провел 13 матчей за команду во всех турнирах, забил один мяч.

«Краснодар» в сезоне-2023/24 занял второе место в чемпионате России.

ФК Краснодар
Кайо Сезар Алвес дос Сантос (Кайо)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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