«Краснодар» и Кайо обсуждают новый контракт

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» и бразильский защитник Кайо обсуждают условия нового контракта. Прошлое соглашение футболиста с «быками» истекло 30 июня этого года.

В российском клубе 28-летний защитник играет с 2019 года. В сезоне-2023/24 Кайо провел 13 матчей за команду во всех турнирах, забил один мяч.

«Краснодар» в сезоне-2023/24 занял второе место в чемпионате России.