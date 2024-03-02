Ивич – о ничьей с «Краснодаром»: «Тяжело играть против соперника, который вдесятером стоит за линией мяча»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги матча против «Рубина» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

«Не сказать, что у нас были проблемы в обороне. Единственное, что я помню, это удар с дальнего расстояния в первом тайме. И второй удар во втором тайме, когда мяч пролтел рядом со штангой.

Но я не помню, чтобы соперник создал много моментов и шансов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо, в атаке, конечно, не фантастически. В общем мы были лучше, но тяжело играть против соперника, который вдесятером стоит за линией мяча», – сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

Команда Владимира Ивича набрала 39 очков и оторвалась от «Зенита» (36) в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 29 очками – на 6-й строчке.