Гендиректор «Динамо» Пивоваров назвал главные проблемы команды в первом круге РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги первого круга РПЛ для московской команды. Он надеется, что бело-голубые выступят лучше во второй половине сезона.

«Несмотря на то, что мы поднялись на 3-е место, «Динамо» потеряло большое количество очков — много побед упустили. У команды есть еще много пространства для развития. Ждем, что во втором круге команда выступит еще лучше. Есть ощущение, что если бы не упустили столько очков, то были бы близко к первому месту. Неуверенно проводим концовки матчей», — цитирует Пивоварова Sport24.

После 15 туров чемпионата России-2023/24 бело-голубые с 25 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. 25 ноября «Динамо» на выезде сыграет против ЦСКА, который идет на 5-й позиции в РПЛ (25). Начало матча — в 17.30 по московскому времени.