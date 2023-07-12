Агент Сулейманова объяснил, почему «Пари НН» отказался от трансфера нападающего в «Газишехир Газиантеп»
Агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова Вадим Шпинев объяснил «СЭ», почему клуб из Нижнего Новгорода не стал продавать форварда в турецкий «Газишехир Газиантеп».
«Трансферный комитет «Пари НН» не одобрил переход, сославшись на то, что Тимур является важнейшим игроком, на которого клуб возлагает большие надежды. Мы с понимаем отнеслись к этому решению. Тимур признает право трудового договора и ответственность сторон», — сказал Шпинев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 36 матчей за «Пари НН», в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.
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|Ростов
|0
|0
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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