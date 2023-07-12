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Сегодня, 14:20

Агент Сулейманова объяснил, почему «Пари НН» отказался от трансфера нападающего в «Газишехир Газиантеп»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тимур Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова Вадим Шпинев объяснил «СЭ», почему клуб из Нижнего Новгорода не стал продавать форварда в турецкий «Газишехир Газиантеп».

«Трансферный комитет «Пари НН» не одобрил переход, сославшись на то, что Тимур является важнейшим игроком, на которого клуб возлагает большие надежды. Мы с понимаем отнеслись к этому решению. Тимур признает право трудового договора и ответственность сторон», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 36 матчей за «Пари НН», в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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9
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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