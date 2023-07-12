«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в товарищеском матче. Команды проведут сегодня еще одну игру между собой
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в товарищеском матче на летних сборах — 1:0.
Единственный гол забил нападающий самарцев Никита Хлусов.
«Рубин» и «Крылья Советов» проведут сегодня еще одну товарищескую игру между собой. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.
Товарищеские матчи. Клубы
«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)
Гол: Хлусов, 18.
«Рубин»: Янович, Ширяев, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Савицкий, Ломовицкий, Бакаев, Билялютдинов, Лисакович, Кузнецов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Загородников, Лысов, Липовой, Бабкин, Бобер, Хубулов, Першин, Хлусов.
12 июля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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