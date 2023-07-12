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РФС отклонил жалобу Игнатова на решение по делу о ситуации с агентом Маньяковым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 12 июля, комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Отказать в удовлетворении жалобы футболиста-профессионала Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по разрешению споров от 05 августа 2022 года (по заявлению аккредитованного РФС посредника Александра Маньякова о применении санкций в отношении футболиста-профессионала Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года). Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 05 августа 2022 года в полном объеме», — говорится в заявлении РФС.

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но спустя год 23-летний футболист решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал от футболиста 9,5 миллиона рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону агента. Таким образом, Игнатов должен выплатить Маньякову требуемую сумму.

8 июня стало известно, что агент обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.

Источник: РФС
Михаил Игнатов
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