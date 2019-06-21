Агент: "Спартак" предлагал Вилене больше денег, но он выбрал "Краснодар" из-за ЛЧ и атакующего футбола"

"Спартак" предлагал полузащитнику сборной Голландии Тонни Вилене больше денег, чем "Краснодар", однако спортивная составляющая для игрока важнее. Об этом "СЭ" заявил агент футболиста Мехмет Эсер.

По словам Эсера, 24-летний хавбек подписал с "Краснодаром" контракт, рассчитанный на пять лет.

– "Спартак" точно не перехватит игрока, как было год назад с Жиго?

– Вилена выбрал "Краснодар". Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и "Спартак". Конечно, "Спартак" предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая. "Краснодар" в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем "Спартак".

– Лига чемпионов – единственный козырь "Краснодара"?

– Мы просматривали игры обеих команд и решили, что "Краснодар" больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с "Байером" и "Валенсией" в Лиге Европы, когда "Краснодар" играл превосходно. Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к Вилене.

– Когда на вас вышел "Краснодар"?

– В апреле. Вариант со "Спартаком" появился позже.

В четверг "Краснодар" объявил о переходе Вилены из "Фейеноорда" и сообщил, что уже на ближайшем сборе в Австрии он присоединится к команде. В составе голландского клуба он становился чемпионом страны и дважды завоевывал национальный Кубок. В минувшем сезоне Вилена сыграл в 39 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. (Гоша Чернов)