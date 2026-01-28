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28 января, 19:10

Агент Солари заявил, что не слышал об унижениях его клиента со стороны Станковича

Микеле Антонов
Корреспондент
Пабло Солари, Деян Станкович и Ливай Гарсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ариэль Кипершмид, агент полузащитника «Спартака» Пабло Солари прокомментировал «СЭ» заявление комментатора Константина Генича о том, что аргентинский футболист сталкивался с унижениями со стороны бывшего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

По словам Генича, сербский тренер подходил к Солари и говорил: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть». [Солари], думаю, говорит: «Тренер, ты же хотел, чтобы я пришел, ты согласовал»

«Я не слышал о таком, но, в любом случае, не буду обсуждать чужие взаимоотношения», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года и был отправлен в отставку в ноябре 2025 года.

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Деян Станкович
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Пабло Солари
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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