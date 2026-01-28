Генич заявил, что Станкович унижал Солари в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович оскорблял полузащитника команды Пабло Солари.

По словам Генича, Станкович сам согласовал переход Солари, а затем неоднократно унижал его в разговорах.

«Подходил и говорил: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть», — приводит Генич слова Станковича на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. 24-летний аргентинец в этом сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. 11 ноября 2025-го клуб объявил об отставке сербского специалиста.