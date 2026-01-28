Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Слухи о возможном уходе сказываются на состоянии Боселли»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал состояние нападающего Хуана Боселли на фоне слухов о возможном уходе из клуба.

«Слухи, конечно, сказываются. Еще когда мы находились в отпуске, предполагал, что Хуан, к сожалению, «Пари НН» покинет. Но чем больше дней проходит, тем больше вероятность, что как минимум он сезон в нашей команде доиграет. Время покажет, но на данный момент я на Боселли очень сильно рассчитываю. Хочется видеть лучшую версию Хуана», — приводит слова тренера пресс-служба «Пари НН».

26-летний уругваец играет за «Пари НН» с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 в 20 матчах он забил 10 голов. Ранее появилась информация, что он продолжит карьеру в «Краснодаре».

После 18 туров нижегородский клуб с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.