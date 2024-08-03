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3 августа, 23:46

Агент Синьков заявил, что форвард «Сочи» Бурмистров пока не планирует завершать карьеру

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Антон Синьков поделился мнением о ситуации с будущим форварда «Сочи» Никиты Бурмистрова.

— У Никиты контракт с «Сочи» на год, договорились, что потом, скорее всего, получит какую-то должность в клубе.

— В этом сезоне он карьеру не завершит?

— Это уже они совместно с клубом примут решение, выгодное для всех. Заранее сложно говорить. Пока, надеюсь, Бурмистров будет играть, — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бурмистров провел 2 матча в составе «Сочи» и отметился результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Никита Бурмистров
ФК Сочи
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