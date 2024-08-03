Агент Синьков заявил, что форвард «Сочи» Бурмистров пока не планирует завершать карьеру

Футбольный агент Антон Синьков поделился мнением о ситуации с будущим форварда «Сочи» Никиты Бурмистрова.

— У Никиты контракт с «Сочи» на год, договорились, что потом, скорее всего, получит какую-то должность в клубе.

— В этом сезоне он карьеру не завершит?

— Это уже они совместно с клубом примут решение, выгодное для всех. Заранее сложно говорить. Пока, надеюсь, Бурмистров будет играть, — цитирует Синькова «РБ Спорт».