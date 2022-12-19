Агент Шпилевский считает, что уровень чемпионата Белоруссии очень сильно упал

Известный футбольный агент Николай Шпилевский заявил, что не видит в чемпионате Белоруссии футболистов высокого уровня.

«Честно говоря, белорусский футбол интересует меня очень мало, поверхностно по одной причине: я не вижу тех квалифицированных футболистов, которые были раньше, чтобы можно было говорить, что сегодня люди из чемпионата Белоруссии могут играть на топовом уровне. К сожалению. Может быть, я ошибаюсь, но боюсь, что нет. Что касается трансферов в Россию, то все возможно», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В данный момент за клубы российской премьер-лиги выступают восемь белорусских футболистов.