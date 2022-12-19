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Сегодня, 13:33

Агент Шпилевский считает, что уровень чемпионата Белоруссии очень сильно упал

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный футбольный агент Николай Шпилевский заявил, что не видит в чемпионате Белоруссии футболистов высокого уровня.

«Честно говоря, белорусский футбол интересует меня очень мало, поверхностно по одной причине: я не вижу тех квалифицированных футболистов, которые были раньше, чтобы можно было говорить, что сегодня люди из чемпионата Белоруссии могут играть на топовом уровне. К сожалению. Может быть, я ошибаюсь, но боюсь, что нет. Что касается трансферов в Россию, то все возможно», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В данный момент за клубы российской премьер-лиги выступают восемь белорусских футболистов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shpilevskij-uroven-belorusskoj-ligi-prosel-ne-vizhu-kto-mog-by-igrat-na-top-urovne-v-rossii/
Футбол
РПЛ
Николай Шпилевский
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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