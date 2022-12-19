Агент Обухова: «Возможно, Владимир будет жить на базе «Оренбурга»

Агент Сергей Пушкин, который представляет интересы Владимира Обухова, рассказал о подготовке игрока ко второй части сезона.

«Обухов тренируется индивидуально, готовится к сборам, у него все нормально. Тренерский штаб составил для него программу на отпуск, он ее полностью выполняет, даже сверх нормы. На отдых он точно не поедет. Готовится в Москве. В начале января должен отправиться в Оренбург. Приедет туда заблаговременно, потому что нужно еще снять квартиру. Или, может, будет жить на базе, посмотрим, что решит. Но по форме готовность близкая к хорошей», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.