Агент Николсона: «С приходом Кейта Бальде в «Спартак» для Шамара ничего не поменялось»

Агент Николсона считает, что с приходом Бальде в «Спартак» для форварда ничего не поменялось

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как игрок отреагировал на подписание клубом форварда Кейта Бальде.

«Приход Кейта Бальде в «Спартак»? Для Николсона это ничего не означает. Все остается прежним. Настрой у Шамара один — продолжать работать и выкладываться на все сто процентов дальше!» — сказал Портега «СЭ».

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года. В этом сезоне РПЛ форвард принял участие в трех матчах команды и не отметился результативными действиями.