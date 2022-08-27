Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Агент Николсона: «С приходом Кейта Бальде в «Спартак» для Шамара ничего не поменялось»

Агент Николсона считает, что с приходом Бальде в «Спартак» для форварда ничего не поменялось
Мария Куцубеева
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как игрок отреагировал на подписание клубом форварда Кейта Бальде.

«Приход Кейта Бальде в «Спартак»? Для Николсона это ничего не означает. Все остается прежним. Настрой у Шамара один — продолжать работать и выкладываться на все сто процентов дальше!» — сказал Портега «СЭ».

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года. В этом сезоне РПЛ форвард принял участие в трех матчах команды и не отметился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Бальде Кейта
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Секс-символ ММА Ванзант в купальнике показала свою гибкость
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гаджиев: «Команда — это живой организм, «Химки» — это больной клуб, подхвативший инфекцию»
Юран: «Мне что, 80 лет? Я готов вернуться к работе»
«Нижний Новгород» — «Динамо»: гости выигрывают после первого тайма благодаря голам Фомина и Тюкавина
В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Писарева, который пропустил матч с «Сочи»
Наумов о переходе Митая в «Локо»: «Клуб берет игроков, только чтобы выгодно продать»
Новичок «Спартака» Кейта: «Теперь моя очередь творить историю в России»
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Ростов» — ЦСКА, «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Лесовой в добавленное время матча с «Нижним Новгородом» не попал в пустые ворота
«Нижний Новгород» — «Динамо»: видео голов
«Динамо» упустило победу над «Нижним Новгородом» после удаления Фернандеса
В «Спартаке» рассказали о ситуации с игровой формой команды
«Нижний Новгород» — «Динамо»: Стоцкий сравнял счет в матче
Глава пресс-службы «Спартака»: «Если Федун придет на стадион, будет сидеть на самых роскошных местах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Команда — это живой организм, «Химки» — это больной клуб, подхвативший инфекцию»

Фомину до рекорда остался один пенальти
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
3
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
4
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 4 : 1
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 2 : 2
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости