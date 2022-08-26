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Сегодня, 19:30

«Спартак» подписал контракт с Бальде до 2025 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Кейта Бальде — игрок «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Кейта Бальде. Соглашение с 27-летним сенегальцем рассчитано до 2025 года.

За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.

Прошлый сезон Бальде провел в «Кальяри». В 26 матчах серии А он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Бальде — воспитанник «Барселоны», но начал профессиональную карьеру в «Лацио». Также он выступал в составе «Монако», «Интера» и «Сампдории».

В составе сборной Сенегала нападающий провел 40 матчей и забил 6 голов. В 2021 году он стал победителем Кубка африканских наций. Помимо этого, Бальде провел 2 матча в составе сборной Каталонии.

Источник: https://spartak.com/news/2022-08-26-keyta_balde__novyy_igrok_spartaka/
Бальде Кейта
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Урал – Зенит
 - : -
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Торпедо – Краснодар
 - : -
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Федор Смолов

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Динамо

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 4
П
Артем Макарчук

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Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

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Александр Соболев

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Спартак

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

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