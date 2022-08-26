«Спартак» подписал контракт с Бальде до 2025 года

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Кейта Бальде. Соглашение с 27-летним сенегальцем рассчитано до 2025 года.

За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.

Прошлый сезон Бальде провел в «Кальяри». В 26 матчах серии А он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Бальде — воспитанник «Барселоны», но начал профессиональную карьеру в «Лацио». Также он выступал в составе «Монако», «Интера» и «Сампдории».

В составе сборной Сенегала нападающий провел 40 матчей и забил 6 голов. В 2021 году он стал победителем Кубка африканских наций. Помимо этого, Бальде провел 2 матча в составе сборной Каталонии.