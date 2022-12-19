Уилкшир: «Захарян — большой талант, жалко будет, если он покинет «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, кого считает лучшим игроком московской команды и о его перспективах.

«Лучший игрок в «Динамо»? Их несколько. Но самый сильный, пожалуй, Захарян. Не зря им интересуется «Челси». Он большой талант. Конечно, будет жаль, если он покинет «Динамо». Но как же будет классно, если молодой русский талант перейдет в английскую премьер-лигу. Все зависит только от него. Шанс у него будет, однозначно. Его задача — уцепиться за этот шанс и воспользоваться им. У него есть талант, здесь без вопросов. Но чтобы играть в Европе, одного таланта мало. У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности. Порой это становится проблемой для топовых русских игроков, когда они покидают Россию», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров. «Динамо» отстает от «Зенита», который является лидером чемпионата, на 13 очков.