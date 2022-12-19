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Уилкшир: «Захарян — большой талант, жалко будет, если он покинет «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, кого считает лучшим игроком московской команды и о его перспективах.

«Лучший игрок в «Динамо»? Их несколько. Но самый сильный, пожалуй, Захарян. Не зря им интересуется «Челси». Он большой талант. Конечно, будет жаль, если он покинет «Динамо». Но как же будет классно, если молодой русский талант перейдет в английскую премьер-лигу. Все зависит только от него. Шанс у него будет, однозначно. Его задача — уцепиться за этот шанс и воспользоваться им. У него есть талант, здесь без вопросов. Но чтобы играть в Европе, одного таланта мало. У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности. Порой это становится проблемой для топовых русских игроков, когда они покидают Россию», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров. «Динамо» отстает от «Зенита», который является лидером чемпионата, на 13 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-19-uilkshir-zakharyan-bolshoy-talant-no-chtoby-igrat-v-yevrope-odnogo-talanta-malo
Арсен Захарян
Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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 - : -
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