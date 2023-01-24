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Сегодня, 17:46

Агент Щенникова рассказал, как игрок провел первые сборы

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал «СЭ», как защитник провел первые сборы с ЦСКА.

«Претензии к Георгию по первым сборам нет никаких. Он отработал его на своем максимуме. Давайте дождемся окончания сборов. У нас нет в планах покидать ЦСКА этим летом. Переговоры? Это вопрос к клубу. Они принимают решение по будущему футболиста. Связывались ли они со мной из клуба? Без комментариев», — сказал Пушкин «СЭ».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы.

Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

 6
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